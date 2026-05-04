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Encuentran cuerpo calcinado de influencer tras ser reportado como desaparecido en Honduras

El tiktoker hondureño fue encontrado por la policía de dicho país en el costado de una carretera.

Nicolás Lara Córdova

Encuentran cuerpo calcinado de influencer tras ser reportado como desaparecido en Honduras

El mundo de las redes sociales recibió una impactante noticia luego de confirmarse la muerte de Freddy Rodríguez, un conocido influencer fitness conocido como “Rosado”.

Rodríguez, de 34 años, era conocido por crear contenido en torno a rutinas de ejercicio y fisicoculturismo.

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En los últimos días el creador de contenido había sido reportado como desaparecido en Honduras, pero durante las últimas horas la policía de dicho país confirmó el hallazgo del cuerpo de Freddy Rodríguez al costado de una carretera.

Según la información entregada por la policía hondureña, el hallazgo ocurrió el pasado domingo 26 de abril, pero la confirmación de la identidad no sería hasta el viernes 1 de mayo producto del estado en que se encontró el cadáver.

De acuerdo a lo informado, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y este habría sido incendiado para dificultar su identificación, además de presentar signos de agresiones previas.

Los seguidores de Freddy Rodríguez llenaron su perfil de mensajes de despedida hacia el influencer.

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