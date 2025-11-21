FIFA borra el primer póster oficial del Mundial 2026 por una “falta de respeto” a Cristiano Ronaldo

Aún faltan algunos meses para que arranque el Mundial de fútbol 2026, pero ya se están palpitando las primeras polémicas fuera de la cancha con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Y es que, a través de las redes sociales, la FIFA publicó el primer póster oficial de cara al torneo, incluyendo a varios futbolistas en representación de los países clasificados.

Sin embargo, con el pasar de las horas tuvieron que eliminar la publicación debido a las críticas recibidas por una ausencia que no dejó indiferente a nadie.

Entre los diferentes rostros destacó la no inclusión de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores de la historia y referente a nivel global. En su lugar, Bruno Fernandes lucía como representante de Portugal.

Lionel Messi, Kylian Mbappé, James Rodríguez y otros íconos sí estaban presentes, pero la ausencia del goleador se interpretó como un “olvido imperdonable” y una falta de respeto a su legado.

La reacción en redes sociales fue masiva y contundente. Usuarios, periodistas y deportistas expresaron su descontento, acusando a la FIFA de haber cometido un error grave.

La presión se evidenció con miles de comentarios negativos y peticiones para que se rectificara la imagen oficial del Mundial.

Ante el escenario hostil, desde FIFNA optaron por sacar el póster de todas sus plataformas sin hacer una declaración formal explicando sus motivos, lo que generó aún más especulación y malestar entre los seguidores de Ronaldo.

Así, con el pasar de las horas, llegó una nueva imagen, muy diferente al poster presentado originalmente, incluso con una estética menos cuidada, lo que deja entrever cierta improvisación.

Sin embargo, en aquella imagen, que llegó en formato horizontal y una edición más animada, aparece CR7 en primera fila. Junto a él están Messi (al medio) y Mbappé, por delante de ellos, en segundo plano, aparecen otros jugadores.

“Todas las miradas están ahora puestas en el sorteo final”, escribieron en la publicación, anticipando el evento especial que marca un hito importante para comenzar a vivir la fiesta mundialista. Hay que recordar que el sorteo de los grupos será el viernes 5 de diciembre.