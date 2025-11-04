VIDEO. Los Tenores vivieron una edición especial desde el complejo deportivo de Coquimbo Unido
En el programa de este martes, nuestros panelistas celebraron con el plantel campeón del fútbol chileno, conversaron con Cristián Zavala, el técnico Esteban González, el presidente del club y mucho más.
En la edición de Los Tenores de este martes 4 de noviembre, nuestros panelistas tuvieron un programa especial desde el Complejo Las Rozas, el centro de entrenamiento de Coquimbo Unido.
Rodrigo Hernández, Pamela Juanita Cordero, Patricio Barrera y Víctor Cruces, conversaron con Cristián Zavala, Diego Sánchez y Christopher Barrera, jugadores de los “Piratas”; Esteban González, DT del equipo y Jorge Contador, presidente del club.
Revisa también:
Además, ampliaron la información sobre la cancelación de los entrenamientos de los árbitros por malos tratos de la ANFP y confirmaron que el encuentro entre la Universidad de Chile y Unión Española no corre peligro por este paro.
Revive la edición de Los Tenores de este martes 4 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.