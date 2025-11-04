Los Tenores vivieron una edición especial desde el complejo deportivo de Coquimbo Unido / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este martes 4 de noviembre, nuestros panelistas tuvieron un programa especial desde el Complejo Las Rozas, el centro de entrenamiento de Coquimbo Unido.

Rodrigo Hernández, Pamela Juanita Cordero, Patricio Barrera y Víctor Cruces, conversaron con Cristián Zavala, Diego Sánchez y Christopher Barrera, jugadores de los “Piratas”; Esteban González, DT del equipo y Jorge Contador, presidente del club.

Además, ampliaron la información sobre la cancelación de los entrenamientos de los árbitros por malos tratos de la ANFP y confirmaron que el encuentro entre la Universidad de Chile y Unión Española no corre peligro por este paro.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 4 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.