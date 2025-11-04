;

VIDEO. Los Tenores vivieron una edición especial desde el complejo deportivo de Coquimbo Unido

En el programa de este martes, nuestros panelistas celebraron con el plantel campeón del fútbol chileno, conversaron con Cristián Zavala, el técnico Esteban González, el presidente del club y mucho más.

Javier Catalán

Los Tenores vivieron una edición especial desde el complejo deportivo de Coquimbo Unido

Los Tenores vivieron una edición especial desde el complejo deportivo de Coquimbo Unido / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este martes 4 de noviembre, nuestros panelistas tuvieron un programa especial desde el Complejo Las Rozas, el centro de entrenamiento de Coquimbo Unido.

Rodrigo Hernández, Pamela Juanita Cordero, Patricio Barrera y Víctor Cruces, conversaron con Cristián Zavala, Diego Sánchez y Christopher Barrera, jugadores de los “Piratas”; Esteban González, DT del equipo y Jorge Contador, presidente del club.

Revisa también:

ADN

Además, ampliaron la información sobre la cancelación de los entrenamientos de los árbitros por malos tratos de la ANFP y confirmaron que el encuentro entre la Universidad de Chile y Unión Española no corre peligro por este paro.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 4 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad