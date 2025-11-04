;

VIDEO. Presidente de Coquimbo Unido da la clave para el éxito del club: “Formamos chicos para que sean buenas personas, no para ser campeones”

Jorge Contador conversó con Los Tenores, donde señaló que “necesitamos que todos los clubes inviertan en campos de entrenamiento para los niños”.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

Coquimbo Unido sigue celebrando su primer título de Primera División en la historia, y ADN Deportes también nos hemos sumado a la fiesta.

Este martes, Los Tenores realizaron un programa especial desde el complejo deportivo de los “Piratas”, donde conversaron con Jorge Contador, presidente del club, quien reveló las claves para construir un proyecto ganador como el del conjunto aurinegro.

“Esto es un trabajo que se viene desarrollando hace muchos años, donde hubo personas que fueron un gran aporte a la institución, como lo fue Jorge Sulantay, Francisco Sánchez, padre e hijo, o Gustavo Camelio en la década de los 70”, comenzó diciendo el dirigente.

Como es habitual en la mesa directiva del “Barbón”, siguen apostando por el desarrollo de su infraestructura en el Complejo Las Rozas para continuar formando grandes talentos. “Ahora tenemos una cancha que no es común, permite que dos series puedan trabajar al mismo tiempo. Nuestros niños deben tener las mejores condiciones: camarines, kinesiólogos, nutricionistas y todo lo que necesitan para desarrollarse de la mejor manera”, apuntó Jorge Contador.

Si ellos llegan al primer equipo, tanto niños como niñas, bienvenido sea, pero nosotros los preparamos para que sean buenas personas. Y para eso hay que invertir. No estamos preparando campeones, estamos preparando buenos jugadores que, ojalá, puedan aportar a la selección y a la institución”, continuó el mandamás aurinegro.

Acerca de la continuidad de este proceso, señaló que “nuestro proyecto es seguir creciendo. No existe posibilidad de que el fútbol chileno avance si los clubes no invertimos. Parece algo simple, pero es la más grande verdad de nuestro fútbol. Necesitamos que todos los clubes inviertan en campos de entrenamiento para los niños, y así llegarán grandes cantidades de jóvenes a los clubes y a las selecciones menores”.

Además, tuvo palabras para Esteban González. “Lo conozco hace varios años y lo que dice no me sorprende. Tiene mucho espacio para crecer y, como se lo he dicho en más de una oportunidad, va a llegar muy lejos. Tiene las condiciones para ser un gran técnico. Esperemos que se quede mucho tiempo con nosotros”, sentenció Jorge Contador en Los Tenores.

