La U de Chile se impone ante Everton en el Santa Laura por el Campeonato Nacional 2025 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este miércoles por la tarde, en el Estadio Santa Laura U-SEK, la Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar se verán las caras por la pendiente jornada 21 del Campeonato Nacional.

Duelo de extrema necesidad para ambos, con focos distintos. Mientras el ‘Romántico Viajero’ va por el “Chile 2″, los ‘Ruleteros’ necesitan sumar puntos para no sufrir con el descenso.

En la Universidad de Chile hay preocupación. Los universitarios perdieron el foco, acumulan tres derrotas consecutivas sin marcar goles, y en Independencia tendrán una última oportunidad para seguir peleando un cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

Al frente, Everton requiere con urgencia las unidades para no pasarlo mal en las últimas fechas del Campeonato. Con 23 puntos, están a solo dos del descenso directo, por lo que sumar ante los azules es prioridad para los de Javier Torrente.

La U vs. Everton, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 5 de noviembre

FINAL | Universidad de Chile 2-0 Everton | Estadio Santa Laura U-SEK

Goles: 1-0; 53′ Leandro Fernández (UCH) | 2-0; 90′+2 Rodrigo Contreras (UCH)