VIDEO. Juan Tagle afronta el triste final de Valber Huerta en la UC: “Es obvio que no se cumplió lo que nosotros buscamos con su llegada”

El defensa rescindió su contrato con el club después de jugar solo 8 minutos en los últimos 17 meses.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, habló este martes y se refirió a la salida anticipada de Valber Huerta en Universidad Católica. El defensa rescindió su contrato con el club después de jugar solo 8 minutos en los últimos 17 meses.

“Efectivamente, el jugador no estaba siendo considerado y desde que llegó tuvo varias situaciones de lesiones. Buscamos una salida amigable y llegamos a un buen acuerdo”, partió señalando el mandamás de la UC.

“Viendo la situación hacia atrás y anticipando lo que venía, decidimos de común acuerdo poner término al contrato, de manera amistosa y reconociéndole a Valber su gran aporte en los títulos que ha ganado Católica en los últimos años”, agregó el dirigente.

ADN

Valber Huerta regresó a Universidad Católica en junio de 2024 tras jugar en México. Sobre la contratación del zaguero, Juan Tagle reconoció: “Cuando lo trajimos, teníamos otro futuro en mente. Nosotros imaginamos a Valber jugando y siendo protagonista. Lo trajimos como un refuerzo importante, pero el fútbol es así”.

“La situación física le afectó mucho desde que llegó, tuvo un par de intervenciones y es obvio que no se cumplió lo que nosotros buscábamos con su llegada. Él tampoco está contento con lo que fue su regreso”, agregó el presidente de Cruzados.

“Valber fue un multicampeón con Católica y la gente lo va a recordar siempre como un jugador que entregó todo, que logró cosas importantes y que de aquí pudo saltar al extranjero. Esta etapa final no fue lo que él soñó ni nosotros, pero el fútbol a veces es de dulce y agraz”, concluyó Tagle.

