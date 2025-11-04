“Me debía esta revancha”: Cristián Zavala devela la particular “premonición” para lograr el título con Coquimbo Unido / ADN Radio

En un programa especial de Los Tenores, desde el Complejo Las Rozas, nuestros panelistas conversaron con algunas de las figuras del plantel campeón, Coquimbo Unido.

Uno de ellos es Cristián Zavala, que valoró su decisión de irse de Colo Colo para arribar al cuadro “pirata”, con el que dio el salto al fútbol profesional.

“Muy feliz. Tuve la posibilidad de irme a Argentina y muchos me dijeron que era algo loco que prefiriera venir a Coquimbo, pero siento que me debía esa revancha. Era importante para mí volver, estoy feliz”, aseguró el extremo, valorando la evolución que ha tenido el equipo.

“Antes teníamos un camarín que eran dos containers y ahora es un hotel. Se ha hecho un gran trabajo de principio a fin. No dan ganas de moverse”, dijo, sin ahondar en torno a la chance de permanecer en Coquimbo Unido, considerando que su préstamo desde Colo Colo finaliza en diciembre.

“Recién estoy asimilando que somos campeones, es difícil en un equipo de región. Lograrlo acá es una locura”, comentó, reconociendo una particular conversación que tuvo al llegar al club, cuando peleaban el liderato con Audax Italiano.

“Cuando llegué, me dijeron que si llegábamos con vida a los últimos cinco partidos, podía pasar cualquier cosa. Y se dio”, recalcó, defendiendo el proceso que vivieron durante el Mundial Sub 20.

“En la región se cuestionó mucho al profe por no tener partidos amistosos durante el receso, pero sabíamos que siempre entrenamos a muerte, fuerte. Los parámetros de GPS se asemejaban mucho a un partido”, cerró Cristián Zavala en Los Tenores.