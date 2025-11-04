“No me quise apurar en su momento”: Esteban González aborda la opción de dirigir a la selección chilena

En el programa especial desarrollado por Los Tenores desde el Complejo Las Rozas para festejar lo hecho por Coquimbo Unido, nuestros panelistas charlaron con el DT del campeón, Esteban González.

“Fuimos los justos y merecedores campeones de un torneo muy complejo. Los jugadores rompieron cualquier estadística. Con tanta victoria consecutiva, no hay análisis técnico que resista. Solo tengo palabras de elogio para los jugadores, que nos representan dentro de la cancha. Hay muchas formas de ganar y este equipo hizo propia una, entendiendo los momentos del juego”, dijo, planteando que su equipo mantendrá el foco de cara al resto de la temporada, aun cuando ya hayan dado la vuelta olímpica.

“Es un desafío ser campeón antes que termine el torneo. Nos quedan cuatro encuentros, hay que disfrutarlos y después veremos el representar a Chile en Copa Libertadores. No queremos que acabe este momento. Siempre hay algo en juego. En estas cuatro fechas no vamos a regalar nada, el equipo tiene las ganas de seguir compitiendo ya siendo campeones en cancha”, aseguró, valorando el anuncio de un homenaje por parte de Palestino, su próximo rival en el Campeonato Nacional 2025.

“Si van a tener ese gesto, me parece de un respeto tremendo. Habla muy bien del equipo”, comentó, junto con recordar el hecho de haber perdido a su padre en pleno torneo.

“Él no se dio cuenta de que tenía un infarto. No dijo nada en cuatro días. Después lo operaron y cuando se vio una mejora, no pudo salir de ese mal momento. Esto fue el viernes. Había un vuelo directo a Concepción. Yo sé que mi papá hubiese querido que hubiera dirigido, me acompañó en toda mi carrera. Tomé la decisión de velarlo el sábado y en la noche viajé de Concepción a Coquimbo para dirigir el domingo”, aseguró Esteban González, valorando el exitoso 2025 de los entrenadores chilenos.

“Parte del respeto es cuidar lo que tenemos. De repente vamos mirando muchas cosas, da lo mismo la nacionalidad, pero es que te den la oportunidad y tener la capacidad de trabajar para que los jugadores crezcan. Le hemos dado mucha importancia a la táctica individual y después enlazarla con lo colectivo. Hay una brecha muy grande del fútbol formativo con el primer equipo en temas físicos, tácticos”, destacó.

Esteban González y La Roja

Durante la charla con Los Tenores, dado su nuevo estatus en el fútbol chileno, comentó el hecho de que su nombre pueda asociarse a la selección nacional de cara al nuevo proceso con miras al Mundial 2030.

“Más que candidatearme a la selección, sé diferenciar la carrera de jugador a la de entrenador. La del DT es una maratón, hay que saber correrla. No me quise apurar en su momento. Me retiré en su minuto para dirigir. No me quiero apurar ahora, el foco es Coquimbo y todas mis energías están acá”, recalcó.

“Les mentiría si dijera que no me gustaría dar pasos importantes, pero estoy muy bien acá. Conseguir esto con Coquimbo es un sueño. La vitrina en Primera División es muy grande, pero tampoco me quita el sueño pasar por Santiago. Mis energías están acá. Ya llegará en su momento, cuando tenga que llegar. Estoy muy tranquilo”, explicó Esteban González, que también entregó a su candidato para que asuma en La Roja.

“El nombre de Manuel Pellegrini a todos nos gusta. Si tiene opciones de venir es porque realmente hay un proyecto, una persona tan ganadora no creo que venga así no más. Con la carrera de entrenador que ha realizado, es la persona idónea para que se haga cargo de la selección chilena”, cerró en el Complejo Las Rozas.