Este martes, Los Tenores de ADN dijeron presente en el centro de entrenamiento de Coquimbo Unido, donde conversaron con jugadores del cuadro “pirata” por el título histórico que ganaron en el fútbol chileno.

Cristian Zavala y Sebastián Cabrera fueron los primeros invitados, pero en un momento de la entrevista se armó una verdadera fiesta.

Mientras dialogaba con Los Tenores, Zavala vio venir a sus compañeros, tomó el micrófono y gritó: “¡Vamos loco!”. Fue ahí cuando aparecieron de sorpresa varios miembros del plantel coquimbano, quienes festejaron ante las cámaras de ADN.

Revisa el momento