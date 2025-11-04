Paro de árbitros no pone en riesgo el U de Chile-Everton: no descartan paralizar la fecha del fin de semana

Ayer lunes, en ADN Deportes les contamos de las protestas hechas por los árbitros del fútbol chileno, que desde aquella jornada se mantienen sin presentarse a los entrenamientos.

El sindicato referil apuntó a los líos prácticos al momento de trabajar en el complejo José Sulantay, pues no fueron incluidos para que sus vehículos pudieran ser estacionados al interior del recinto.

Dicha situación se suma a otros problemas que han sido calificados como malos tratos por parte de la ANFP.

Esta paralización sembró dudas en torno al desarrollo del partido de este miércoles entre la U de Chile y Everton. Sin embargo, según información de ADN Deportes, el equipo referil, liderado por Gastón Philippe, sí se presentará en el Santa Laura, con lo que el encuentro podrá desarrollarse con normalidad.

Sin embargo, al interior del sindicato arbitral no descartan que pueda haber inconvenientes en los partidos de la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

Al cierre de esta nota, ningún dirigente de la ANFP ni Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros, se han comunicado con ellos como para propiciar soluciones.