;

Paro de árbitros no pone en riesgo el U de Chile-Everton: no descartan paralizar la fecha del fin de semana

Según información de ADN Deportes, el cuerpo referil si se presentará en Santa Laura, pero hay dudas de cara a los encuentros de la fecha 27.

Carlos Madariaga

Paro de árbitros no pone en riesgo el U de Chile-Everton: no descartan paralizar la fecha del fin de semana

Ayer lunes, en ADN Deportes les contamos de las protestas hechas por los árbitros del fútbol chileno, que desde aquella jornada se mantienen sin presentarse a los entrenamientos.

El sindicato referil apuntó a los líos prácticos al momento de trabajar en el complejo José Sulantay, pues no fueron incluidos para que sus vehículos pudieran ser estacionados al interior del recinto.

Revisa también:

ADN

Dicha situación se suma a otros problemas que han sido calificados como malos tratos por parte de la ANFP.

Esta paralización sembró dudas en torno al desarrollo del partido de este miércoles entre la U de Chile y Everton. Sin embargo, según información de ADN Deportes, el equipo referil, liderado por Gastón Philippe, sí se presentará en el Santa Laura, con lo que el encuentro podrá desarrollarse con normalidad.

Sin embargo, al interior del sindicato arbitral no descartan que pueda haber inconvenientes en los partidos de la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

Al cierre de esta nota, ningún dirigente de la ANFP ni Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros, se han comunicado con ellos como para propiciar soluciones.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad