VIDEOS. Intratable desde el comienzo: la espectacular campaña que consagró a Marruecos como campeón del mundo Sub 20

Los africanos perdieron un solo partido en todo el torneo. Avanzó como primero en el ‘grupo de la muerte’.

Gonzalo Miranda

El sueño de la primera vez, se cumplió. Este domingo por la noche, en el Estadio Nacional en Santiago de Chile, el Mundial Sub 20 llegó a su final con la consagración de Marruecos como la mejor selección de todas.

‘Los Leones’ fueron la gran sorpresa de la Copa del Mundo desde el día 1, y este domingo consolidaron esa chapa frente a nada más, ni nada menos, Argentina, el máximo ganador mundial del trofeo.

La historia de Marruecos comenzó hace varias semanas en el Estadio Nacional. Inmerso en el ‘grupo de la muerte’, los africanos comenzaron la copa venciendo a España. Días más tarde, superaron a Brasil y, ya clasificados, en Valparaíso, cayeron ante México.

En la ronda de los 16 mejores, ratificaron su credencial de “equipo en potencia” tras vencer por 2-1 a Corea del Sur en Rancagua. En esa misma ciudad, ratificaron que no eran “sorpresa” superando a Estados Unidos por 3-1 en los 4tos de final.

Ya en semifinales, enfrentaron su reto más difícil: tras empatar 1-1 con Francia en el Estadio Elías Figueroa Brander, desde los 12 pasos fueron más afectivos que los ‘Galos para meterse por primera vez en su historia en una final de Copa del Mundo.

En el Estadio Nacional, donde todo comenzó para los de Mohamed Ouahbi, finalmente vencieron al gran favorito de la copa, Argentina, con un categórico 2-0, para así tocar el cielo por primera vez en su historia con una selección de lujo.

Los goles de Marruecos en el Mundial Sub 20

  • Marruecos 2-0 España
  • Domingo 28 de septiembre, Estadio Nacional, Santiago
  • Goles: Mohamed Zabiri (54’) | Gessime Yassine (58’)
  • Marruecos 2-1 Brasil
  • Miércoles 1 de octubre, Estadio Nacional, Santiago
  • Goles: Othmane Maamma (60’) | Mohamed Zabiri (76’)
  • Marruecos 2-1 Corea del Sur
  • Jueves 9 de octubre, Estadio El Teniente, Rancagua
  • Goles: Autogol de Shin Min-Ha (8’) | Mohamed Zabiri (58’)
  • Marruecos 3-1 Estados Unidos
  • Domingo 12 de octubre, Estadio El Teniente, Rancagua
  • Goles: Fouad Zahouani (31’) | Autogol de Joshua Wynder (67’) | Gessime Yassine (87’)
  • Marruecos 1 (5)-(4) 1 Francia
  • Miércoles 15 de octubre, Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso
  • Goles: Autogol de Lisandru Olmeta (32’)
  • Penales: El Bahraoiu, Boumassaoudi, Zabri, El Haddad, Byar
  • Marruecos 2-0 Argentina
  • Domingo 19 de octubre, Estadio Nacional, Santiago
  • Goles: Mohamed Zabiri (12’), Mohamed Zabiri (29’)

