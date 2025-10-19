El sueño de la primera vez, se cumplió. Este domingo por la noche, en el Estadio Nacional en Santiago de Chile, el Mundial Sub 20 llegó a su final con la consagración de Marruecos como la mejor selección de todas.

‘Los Leones’ fueron la gran sorpresa de la Copa del Mundo desde el día 1, y este domingo consolidaron esa chapa frente a nada más, ni nada menos, Argentina, el máximo ganador mundial del trofeo.

La historia de Marruecos comenzó hace varias semanas en el Estadio Nacional. Inmerso en el ‘grupo de la muerte’, los africanos comenzaron la copa venciendo a España. Días más tarde, superaron a Brasil y, ya clasificados, en Valparaíso, cayeron ante México.

En la ronda de los 16 mejores, ratificaron su credencial de “equipo en potencia” tras vencer por 2-1 a Corea del Sur en Rancagua. En esa misma ciudad, ratificaron que no eran “sorpresa” superando a Estados Unidos por 3-1 en los 4tos de final.

Ya en semifinales, enfrentaron su reto más difícil: tras empatar 1-1 con Francia en el Estadio Elías Figueroa Brander, desde los 12 pasos fueron más afectivos que los ‘Galos’ para meterse por primera vez en su historia en una final de Copa del Mundo.

En el Estadio Nacional, donde todo comenzó para los de Mohamed Ouahbi, finalmente vencieron al gran favorito de la copa, Argentina, con un categórico 2-0, para así tocar el cielo por primera vez en su historia con una selección de lujo.

Los goles de Marruecos en el Mundial Sub 20

Marruecos 2-0 España

España Domingo 28 de septiembre, Estadio Nacional, Santiago

Goles: Mohamed Zabiri (54’) | Gessime Yassine (58’)

Marruecos 2-1 Brasil

Brasil Miércoles 1 de octubre, Estadio Nacional, Santiago

Goles: Othmane Maamma (60’) | Mohamed Zabiri (76’)

Marruecos 0-1 México

Sábado 4 de octubre, Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

Goles: -

Marruecos 2-1 Corea del Sur

Corea del Sur Jueves 9 de octubre, Estadio El Teniente, Rancagua

Goles: Autogol de Shin Min-Ha (8’) | Mohamed Zabiri (58’)

Marruecos 3-1 Estados Unidos

Estados Unidos Domingo 12 de octubre, Estadio El Teniente, Rancagua

Goles: Fouad Zahouani (31’) | Autogol de Joshua Wynder (67’) | Gessime Yassine (87’)

Marruecos 1 (5)-(4) 1 Francia

Francia Miércoles 15 de octubre, Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

Goles : Autogol de Lisandru Olmeta (32’)

: Autogol de Lisandru Olmeta (32’) Penales: El Bahraoiu, Boumassaoudi, Zabri, El Haddad, Byar

Marruecos 2-0 Argentina

Argentina Domingo 19 de octubre, Estadio Nacional, Santiago

Goles: Mohamed Zabiri (12’), Mohamed Zabiri (29’)

¡GOLAZO DE MARRUECOS!



De ese mismo tiro libre, Zabiri frotó la lámpara y la puso contra el palo derecho de Barbi para el 1-0 sobre Argentina.



Tercer gol que recibe el arquero de la Albiceleste en el certamen. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/Ldq8OYsL4H — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 19, 2025