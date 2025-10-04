;

VIDEO. Con un jugador de 16 años como figura, México cumple su tarea y se cita con Chile en el Mundial Sub 20

Gilberto Mora le dio el triunfo a los aztecas sobre Marruecos.

Carlos Madariaga

Con un jugador de 16 años como figura, México cumple su tarea y se cita con Chile en el Mundial Sub 20

Este sábado se zanjó el rival de Chile de cara a los octavos de final del Mundial Sub 20.

Todo tomando en cuenta que La Roja debía esperar qué equipo terminaría segundo del grupo C.

Revisa también:

ADN

México tenía la presión de imponerse ante el ya clasificado Marruecos para no depender del resultado entre Brasil y España.

Sin embargo, más allá de haber perdido por conmoción a Iker Fimbres durante el primer lapso, los aztecas aprovecharon el relajo de los africanos.

Así, al minuto 51, Gilberto Mora, la máxima figura de México con apenas 16 años, convirtió su tercer gol en el Mundial Sub 20 mediante lanzamiento penal.

Marruecos intentó reaccionar, pero sin éxito, cuestión que le permitió a México llegar a los 5 puntos, consolidándose como segundo del grupo C.

Con esto, los aztecas enfrentarán a Chile el martes 7 de octubre, a las 20:00 horas, en el Elías Figueroa de Valparaíso, por el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad