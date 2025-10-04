VIDEO. Con un jugador de 16 años como figura, México cumple su tarea y se cita con Chile en el Mundial Sub 20
Gilberto Mora le dio el triunfo a los aztecas sobre Marruecos.
Este sábado se zanjó el rival de Chile de cara a los octavos de final del Mundial Sub 20.
Todo tomando en cuenta que La Roja debía esperar qué equipo terminaría segundo del grupo C.
México tenía la presión de imponerse ante el ya clasificado Marruecos para no depender del resultado entre Brasil y España.
Sin embargo, más allá de haber perdido por conmoción a Iker Fimbres durante el primer lapso, los aztecas aprovecharon el relajo de los africanos.
Así, al minuto 51, Gilberto Mora, la máxima figura de México con apenas 16 años, convirtió su tercer gol en el Mundial Sub 20 mediante lanzamiento penal.
Marruecos intentó reaccionar, pero sin éxito, cuestión que le permitió a México llegar a los 5 puntos, consolidándose como segundo del grupo C.
Con esto, los aztecas enfrentarán a Chile el martes 7 de octubre, a las 20:00 horas, en el Elías Figueroa de Valparaíso, por el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20.