Marruecos acaba con el sueño de Estados Unidos en el Mundial Sub 20 y se afirma como serio candidato al título / Marcelo Hernandez - FIFA

Este domingo, Marruecos y Estados Unidos protagonizaron un atractivo choque por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile. Ambas selecciones se enfrentaron en El Teniente de Rancagua, donde el combinado marroquí se terminó llevando la victoria por 3-1.

El conjunto africano empezó ganando el partido con gol de Fouad Zahouani (31′). Pero sobre el final del primer tiempo, los norteamericanos encontraron el empate mediante Cole Campbell (45+6′), quien anotó de penal.

Ya en el segundo tiempo, Marruecos volvió a ponerse en ventaja gracias a un autogol de Joshua Wynder (66′). Y en el último tramo del encuentro, Gessime Yassine (87′) marcó el 3-1 definitivo.

De esta forma, la selección marroquí acabó con el sueño de Estados Unidos y se instaló en las semifinales del Mundial Sub 20, donde enfrentará al ganador de la llave entre Noruega y Francia.