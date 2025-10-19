Argentina no puede con su “maldición” en el Nacional y Marruecos gana el primer Mundial Sub 20 de su historia

;

El elenco africano, de la mano de Yassir Zabiri, le propinó su primera y única derrota a la “Albiceleste” en el torneo disputado en Chile.

Carlos Madariaga

Este domingo, en el Estadio Nacional, se consumó el cuento de hadas perfecto para Marruecos, que se quedó con el título del Mundial Sub 20.

Aunque Argentina llegaba con el favoritismo a Ñuñoa, apuntando a su séptimo trofeo planetario juvenil, los africanos, apoyados en el apoyo mayoritario de las más de 43 mil personas que llegaron a la definición del campeonato, impusieron sus armas.

En un encuentro friccionado en el comienzo, Marruecos contó con Yassir Zabiri como su gran figura.

El atacante despejó las dudas respecto de una falta cobrada milimétricamente fuera del área trasandina para abrir la cuenta con un espectacular tiro libre a los 12 minutos.

A los 28 minutos, Yassir Zabiri concretó el 2-0 de Marruecos en un rápido contragolpe comandado por Maamma.

En el segundo tiempo, y pese a variados cambios dispuestos por Diego Placente, Argentina intentó, pero no pudo sobreponerse al hecho de haber quedado por primera vez en desventaja en el torneo planetario.

Marruecos supo controlar el mayor manejo del balón en el segundo tiempo, incluyendo también intentos de petición de penales.

Así las cosas, los africanos lograron el primer título de su historia en el Mundial Sub 20, ampliando la “maldición” de Argentina en el Nacional, donde perdieron la segunda final de su historia alli, recordando la caída por penales en la Copa América 2015.

Si bien la “Albiceleste” ganó el certamen continental en Ñuñoa en 1991, aquello se resolvió en un cuadrangular, con lo que no jugaron en una definición en sí

