VIDEOS. Marruecos sigue sorprendiendo y se instala en cuartos de final del Mundial Sub 20 tras vencer a Corea del Sur
Los africanos se medirán con Estados Unidos en la siguiente ronda
La noche de este jueves, Marruecos se convirtió en el último cuartofinalista del Mundial Sub 20 de Chile.
Los africanos se impusieron por 2-1 ante Corea del Sur en el Estadio El Teniente de Rancagua y mantuvieron su condición de sorpresa en la competencia.
Con la clasificación a cuartos de final, Marruecos deberá enfrentarse en la ronda de los ocho mejores a Estados Unidos, en un partido programado para el domingo 12 de octubre, también en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
Los goles del Marruecos versus Corea del Sur en el Mundial Sub 20
