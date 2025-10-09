;

VIDEOS. Marruecos sigue sorprendiendo y se instala en cuartos de final del Mundial Sub 20 tras vencer a Corea del Sur

Los africanos se medirán con Estados Unidos en la siguiente ronda

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Hernandez - FIFA

La noche de este jueves, Marruecos se convirtió en el último cuartofinalista del Mundial Sub 20 de Chile.

Los africanos se impusieron por 2-1 ante Corea del Sur en el Estadio El Teniente de Rancagua y mantuvieron su condición de sorpresa en la competencia.

Con la clasificación a cuartos de final, Marruecos deberá enfrentarse en la ronda de los ocho mejores a Estados Unidos, en un partido programado para el domingo 12 de octubre, también en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Los goles del Marruecos versus Corea del Sur en el Mundial Sub 20

