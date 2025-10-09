La noche de este jueves, Marruecos se convirtió en el último cuartofinalista del Mundial Sub 20 de Chile.

Los africanos se impusieron por 2-1 ante Corea del Sur en el Estadio El Teniente de Rancagua y mantuvieron su condición de sorpresa en la competencia.

Con la clasificación a cuartos de final, Marruecos deberá enfrentarse en la ronda de los ocho mejores a Estados Unidos, en un partido programado para el domingo 12 de octubre, también en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Los goles del Marruecos versus Corea del Sur en el Mundial Sub 20

¡MARRUECOS SE PUSO EN VENTAJA!



Zabiri le dio de chilena, rebotó en Min-ha y gol en contra para que los africanos se adelanten. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/QwyESEiATe — DSPORTS (@DSports) October 9, 2025

¡SEGUNDO GOL DE MARRUECOS!



Maamma desbordó por derecha y sacó un gran centro para que Zabiri conecte de cabeza. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/2J6mAPAVce — DSPORTS (@DSports) October 10, 2025