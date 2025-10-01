;

La sorpresa no para: Marruecos es el segundo clasificado a 8vos del Mundial Sub 20 tras vencer a Brasil

Los africanos venían de ganarle a España y ahora se impusieron sobre la ‘verdeamarelha’.

Gonzalo Miranda

Marruecos derrotó a Brasil y avanzó a 8vos del Mundial Sub 20

Marruecos derrotó a Brasil y avanzó a 8vos del Mundial Sub 20

Dos partidos jugados, los dos ganados, cuatro goles a favor y ninguno en contra. Son los números que acumula Marruecos en el Mundial Sub 20 disputado en nuestro país y que ya lo instalaron en los 8vos de final del torneo.

Los africanos venían de dar la sorpresa ante España en el debut y este miércoles lo volvieron a hacer, ahora ante nada más, ni nada menos que Brasil: 2-1 ajustado en el Estadio Nacional.

Othmane Maamma (59′) con un verdadero golazo, y Yassir Zabiri (76′) marcaron los tantos marroquíes para quedarse con los tres puntos y transformarse en el segundo equipo clasificado a los 8vos de final junto a Japón. El descuento de los brasileños corrió por cuenta de Iago da Silva (90′+2) desde el punto penal.

En la última fecha del Grupo C, Marruecos se verá las caras con México en Valparaíso, mientras que Brasil buscará la clasificación ante España en el Estadio Nacional.

Los goles de Marruecos sobre Brasil en el Mundial Sub 20

