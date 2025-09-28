Este domingo por la tarde, arrancó la segunda jornada del Mundial Sub 20 en nuestro país, y el Estadio Nacional fue testigo de un partidazo donde Marruecos sorprendió a España.

Tras un disputado primer tiempo, en el complemento, los africanos salieron con todo y, en cinco minutos, se quedaron los tres puntos: Yassir Zabiri (53′) y Gessime Yassine (58′) anotaron los goles marroquíes.

Con la victoria, Marruecos suma tres importantes puntos en el denominado “grupo de la muerte” donde ambos comparten zona con Brasil y México que juegan más tarde.

En la próxima fecha, los africanos desafiarán a la ‘verdeamarelha’, mientras que los hispanos buscarán sumar puntos ante México.

Los goles de Marruecos sobre España

¡GOOOOL DE MARRUECOS!



Tras una asistencia formidable de Yassine, Yassir Zabiri definió el 1-0 ante España por el #MundialSub20EnDSPORTS.



— DSPORTS (@DSports) September 28, 2025