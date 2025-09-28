;

VIDEOS. La primera sorpresa: Marruecos vence a España y arranca con todo el Mundial Sub 20

En cinco minutos, los africanos sumaron tres puntos vitales ante la ‘furia roja’ en el denominado “grupo de la muerte”.

Gonzalo Miranda

Marruecos venció a España por el Mundial Sub 20

Marruecos venció a España por el Mundial Sub 20

Este domingo por la tarde, arrancó la segunda jornada del Mundial Sub 20 en nuestro país, y el Estadio Nacional fue testigo de un partidazo donde Marruecos sorprendió a España.

Tras un disputado primer tiempo, en el complemento, los africanos salieron con todo y, en cinco minutos, se quedaron los tres puntos: Yassir Zabiri (53′) y Gessime Yassine (58′) anotaron los goles marroquíes.

Con la victoria, Marruecos suma tres importantes puntos en el denominado “grupo de la muerte” donde ambos comparten zona con Brasil y México que juegan más tarde.

En la próxima fecha, los africanos desafiarán a la ‘verdeamarelha’, mientras que los hispanos buscarán sumar puntos ante México.

Los goles de Marruecos sobre España

