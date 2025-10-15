;

VIDEOS. Marruecos elimina por penales a Francia y se instala en la gran final del Mundial Sub 20

El conjunto africano fue más efectivo desde los doce pasos y sacó pasajes a la definición por el título del certamen planetario, donde enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Colombia.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

La selección de Marruecos logró este miércoles su clasificación a la gran final del Mundial Sub 20 de Chile 2025, luego de vencer por penales a Francia en el primer duelo de semifinales disputado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

En un ajustado partido, los europeos avisaron desde el inicio con un remate de Mayssam Benama (12′). El volante galo probó desde afuera del área, pero el arquero marroquí Yanis Benchaouch respondió con un gran atajada y evitó la apertura de la cuenta para el equipo de Bernard Diomède.

Pese a la clara ocasión de los franceses, fue el combinado africano el que logró romper el cero. Tras una revisión en el FVS, el árbitro Gustavo Tejera cobró penal tras un agarrón de Andrea Le Borgne sobre Ismaël Baouf y Yassir Zabiri (32′), con ayuda del portero Lisandru Olmeta, se encargó de poner el 1-0 para Marruecos.

La reacción de “Les Bleus” llegaría en el complemento. Luego de una excelente jugada colectiva, Lucas Michal (59′) recibió el balón en la entrada del área chica tras un centro preciso de Moustapha Dabo y definió con el arco despejado para convertir el 1-1.

Sin sacarse más ventajas y con la expulsión del francés Rabby Nzingoula (107′) en el alargue, el partido se resolvió en los penales. Antes de la tanda, el técnico marroquí Mohamed Ouahbi decidió reemplazar al portero Ibrahim Gomis, quien había entrado por el lesionado Yanis Benchaouch, y mandó a la cancha a Abdelhakim El Mesbahi para encargarse de atajar.

Y la apuesta funcionó. Finalmente, Marruecos fue más efectivo desde los doce pasos y se impuso por 5-4 para obtener su boleto a la final del Mundial Sub 20, instancia en la que enfrentará al ganador de la otra llave de semifinales entre Argentina y Colombia.

El duelo entre la “Albiceleste” y los “Cafeteros” se jugará esta noche desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional. La final, en tanto, está programada para este domingo 19 de octubre, también a las 20:00 horas, en el mismo recinto de Ñuñoa.

