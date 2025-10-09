;

FOTO. Cuartos de final, Mundial Sub 20: cuatro partidazos para la fiesta de los ocho mejores del torneo

Entre sábado y domingo de esta semana, conoceremos a los flamantes semifinalistas del torneo.

Gonzalo Miranda

Tras una sola jornada de descanso, el pasado martes en Valparaíso se comenzaron a jugar las llaves de 8vos de final, las que darán ocho pasajes para los cuartos de final del Mundial Sub 20.

En ello, España se consolidó como el primer clasificado. Los ‘hispanos’ vencieron a Ucrania en Valparaíso, para darle paso a la siguiente llave: México no tuvo piedad con Chile y lo eliminó de su Mundial en el “puerto principal”.

La acción continuó el miércoles con cuatro partidos más: Argentina eliminó NigeriaColombia hizo lo propio a SudáfricaParaguay no pudo con Noruega y Japón se quedó fuera dramáticamente ante Francia.

Finalmente, este jueves se disputan las últimas dos llaves: Estados Unidos goleó a Italia, mientras que Marruecos superó a Corea del Sur para determinar al último clasificado para los 4tos de final del Mundial Sub 20.

Así se juegan los cuartos de final del Mundial Sub 20

Sábado 11 de octubre

  • 17:00 hrs | España vs. Colombia | Estadio Fiscal de Talca
  • 20:00 hrs | México vs. Argentina | Estadio Nacional

Domingo 12 de octubre

  • 17:00 hrs | Estados Unidos vs. Marruecos | Estadio El Teniente
  • 20:00 hrs | Noruega vs. Francia | Estadio Elías Figueroa Brander

