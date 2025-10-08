;

VIDEOS. Colombia elimina a Sudáfrica y se instala en los cuartos de final del Mundial Sub 20

Los dirigidos por César Torres se hicieron fuertes en el Fiscal de Talca.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

La selección de Colombia obtuvo este miércoles su clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, luego de vencer por 3-1 a Sudáfrica en el partido de octavos jugado en el Estadio Fiscal de Talca.

El equipo dirigido por César Torres abrió el marcador rápidamente por medio de Joel Canchimbo (7′), quien irrumpió en el área de los sudafricanos tras un centro preciso de Óscar Perea y conectó el balón en el aire para anotar el 1-0.

Revisa también:

ADN

La mínima ventaja de los “Cafeteros” se mantuvo hasta el complemento, cuando los Bafana Bafana lograron igualar el marcador mediante un lanzamiento penal convertido por Mfundo Vilakazi (51′), quien puso la cuota de ilusión para Sudáfrica.

Sin embargo, la esperanza del cuadro sudafricano se diluyó en cuestión de minutos. A los 63′, Néiser Villarreal convirtió el 2-1 para los sudamericanos tras capturar un rebote en el centro del área y, en el tiempo añadido (90+6’), volvió a aparecer para sentenciar el duelo y sellar el 3-1 definitivo en Talca.

De esa manera, Colombia logró instalarse en los cuartos de final del Mundial Sub 20, instancia donde deberá enfrentar a España el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas en el mismo recinto de la región del Maule.

Revisa los goles del triunfo de Colombia ante Sudáfrica

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad