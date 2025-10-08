La selección de Colombia obtuvo este miércoles su clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, luego de vencer por 3-1 a Sudáfrica en el partido de octavos jugado en el Estadio Fiscal de Talca.

El equipo dirigido por César Torres abrió el marcador rápidamente por medio de Joel Canchimbo (7′), quien irrumpió en el área de los sudafricanos tras un centro preciso de Óscar Perea y conectó el balón en el aire para anotar el 1-0.

La mínima ventaja de los “Cafeteros” se mantuvo hasta el complemento, cuando los Bafana Bafana lograron igualar el marcador mediante un lanzamiento penal convertido por Mfundo Vilakazi (51′), quien puso la cuota de ilusión para Sudáfrica.

Sin embargo, la esperanza del cuadro sudafricano se diluyó en cuestión de minutos. A los 63′, Néiser Villarreal convirtió el 2-1 para los sudamericanos tras capturar un rebote en el centro del área y, en el tiempo añadido (90+6’), volvió a aparecer para sentenciar el duelo y sellar el 3-1 definitivo en Talca.

De esa manera, Colombia logró instalarse en los cuartos de final del Mundial Sub 20, instancia donde deberá enfrentar a España el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas en el mismo recinto de la región del Maule.

Revisa los goles del triunfo de Colombia ante Sudáfrica

