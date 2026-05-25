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Tras escándalo en Codelco: Máximo Pacheco presentó su renuncia a Nova Andino y felicitó a su sucesor en la estatal

Durante la tarde de este lunes, Pacheco presentó su renuncia como director de Novo Andino a través de una carta en la que le deseó buenos deseos a su sucesor en Codelco, Bernardo Fontaine.

N. Lara

Francisco Gutiérrez

Tras escándalo en Codelco: Máximo Pacheco presentó su renuncia a Nova Andino y felicitó a su sucesor en la estatal

Tras escándalo en Codelco: Máximo Pacheco presentó su renuncia a Nova Andino y felicitó a su sucesor en la estatal

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Este lunes, Máximo Pacheco se despidió como presidente de Codelco, en medio de un eventual conflicto laboral que se abrió en la estatal debido a la restitución de los bonos asociados al cumplimiento de metas de producción durante el 2025.

Según pudo saber Radio ADN, el ahora expresidente de la estatal, presentó su renuncia al cargo de director de Nova Andino Litio a través de una carta enviada a su sucesor en Codelco, Bernardo Fontaine.

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En dicha misiva, Pacheco hizo mención a diversos cuestionamientos que han sucedido por parte de partidos oficialistas por su cargo en Nova Andino Litio.

“Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional imaginada en beneficio de la nación se transforme, por cuestiones puramente partidistas, en un campo de disputa miope y pequeño”, escribió Máximo Pacheco.

“El país debería estar siempre primero, pero veo que no todos lo entienden así. Para algunos la reducida bandera política vale más que el interés nacional”, agregó.

Finalmente, Pacheco argumentó que presentó su renuncia ‘indeclinable’ al cargo de Director de Nova Andino Litio para evitar una ‘odiosa controversia’ por el bien del país y de Codelco.

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