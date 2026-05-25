Mayte Rodríguez sorprende con opinión del romance de Kika Silva con viudo de Javiera Suárez: “Soy amiga de las dos y...”

La confirmación del romance entre Kika Silva y Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, sigue generando reacciones en redes sociales y programas de farándula.

En esta ocasión quien salió públicamente a defender el incipiente romance entre la presentadora de televisión y el doctor fue Mayte Rodríguez.

La actriz se cuadró con su amiga luego de las críticas que recibió la influencer por haber sido cercana a la fallecida periodista. El debate se intensificó después de que panelistas de Zona de Estrellas cuestionaran la relación, apelando a supuestos “códigos” entre amistades.

“No entiendo lo malo”

En redes sociales, Mayte Rodríguez respondió a una publicación del medio Xanadu Radio y entregó su opinión sobre el vínculo entre Kika Silva y el cirujano plástico.

“Permiso, yo soy amiga de las dos. Y creo... Humilde opinión, para ser feliz y que sea genuino y honesto. Está perfecto. No entiendo lo malo... a quien criaron de esta manera en este siglo. Lo veo hermoso”, escribió la actriz.

Sus palabras abrieron un amplio debate entre usuarios. Mientras algunos respaldaron la postura de Rodríguez, otros cuestionaron duramente la relación de Silva con Arriagada, quien además es padre del hijo de Javiera Suárez.

Los cuestionamientos al romance entre Kika Silva y Cristián Arriagada

Cabe recordar que en el programa de farándula, Hugo Valencia fue tajante al referirse al tema: “Con las parejas de los amigos no... ni ahora ni nunca”, frase que encendió la discusión pública en torno a los límites de las relaciones afectivas después de una pérdida.

Por su parte, Adriana Barrientos expuso: "No es la primera vez que Kika Silva anda con un ex de una amiga. La vez anterior ella salía con Pangal Andrade, y Pangal era pareja de Kel Calderón. Y Kel no era tan amiga de Kika, como Javiera Suárez de Kika".

“Kika está tratando de hacer una familia, su sueño muy propio, que está bien. Y si escogió al padre del hijo de su mejor amiga quien al día ya no está con nosotros, bueno... Es cosa de cada uno y habrá que aceptarlo", agregó la “Leona”.