VIDEO. Francia se aprovecha de un inocente Japón para dejarlo fuera de los cuartos de final del Mundial Sub 20

En la última jugada del partido, los asiáticos cometieron una burda mano que fue cambiada por gol por los europeos.

Gonzalo Miranda

Continuando con la acción de los 8vos de final del Mundial Sub 20, este miércoles en el Estadio Nacional se disputó uno de los partidos más atractivos de la fase, el cual no respondió a la altura de los que se pedía.

Japón y Francia se midieron en Ñuñoa buscando un cupo para los 4tos de final de la Copa del Mundo organizada por nuestro país, y para determinar al rival de Noruega en la fiesta de los ocho mejores.

Sin embargo, y pese a las credenciales que tenían ambos en la previa, franceses y nipones terminaron empatando sin goles en los 90 minutos, y cuando los dos pensaban en la definición desde los 12 pasos, vino la inocencia de los asiáticos.

En una de las últimas jugadas en segundo tiempo extra, una inocente mano japonesa en su área fue sancionada como penal por la jueza mexicana tras la revisión del VAR. Lucas Micha (120′+3) anotó el 1-0.

Sin conocer de justicia, el partido terminó dejando afuera a Japón, mientras que Francia será rival de Noruega en los 4tos de final, cuadro europeo que eliminó a Paraguay.

Recuerda que toda la acción del Mundial Sub 20 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

