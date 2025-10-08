;

VIDEOS. Noruega sobrevive ante Paraguay y se mete sorpresivamente en cuartos de final del Mundial Sub 20

Los nórdicos tuvieron su primera ocasión de gol en la prórroga, la cual les bastó para tumbar al conjunto sudamericano.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Ricardo Moreira - FIFA

Aunque sin el anfitrión ya en competencia, continúa la fiesta del Mundial Sub 20 de Chile, que la noche de este miércoles sumó a otro clasificado a cuartos de final.

En tiempo extra, Noruega venció por 1-0 a Paraguay en el Estadio Fiscal de Talca y se metió entre los ocho mejores del torneo, pese a que en el juego fue ampliamente superada por el combinado sudamericano.

El partido tuvo un ritmo lento, con los albirrojos controlando el balón y generando las ocasiones más claras para abrir el marcador durante los 90 minutos reglamentarios.

Primero, a los 13 minutos, Tiago Caballero erró un penal. Luego, en la segunda mitad, Axel Luna conseguía romper el cero, pero el tanto fue anulado por una falta previa del mismo jugador.

Sin que Noruega lograra generarse ninguna oportunidad clara de gol, el duelo se fue a la prórroga y, cuando parecía que todo se definiría desde el punto penal, llegó la conquista de los nórdicos. Tras una gran jugada individual de Julian Lægreid, Niklas Fuglestad (116′) remató para sentenciar el encuentro.

Con la agónica victoria, Noruega avanza a los cuartos de final del Mundial Sub 20, donde enfrentará a Francia el domingo 12 de octubre en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

