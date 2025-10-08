VIDEO. Argentina goleó a Nigeria y tendrá la posibilidad de vengar a Chile en los cuartos de final del Mundial Sub 20
Los trasandino se verán las caras con México en la ronda de los ocho mejores.
Con Chile ya fuera de competencia, este miércoles continuaron los partidos de octavos de final del Mundial Sub 20.
En el encuentro disputado en el Estadio Nacional, Argentina goleó 4-0 a Nigeria para meterse en la ronda de los ocho mejores, donde podría vengar a La Roja.
Los trasandinos no tuvieron piedad con el conjunto africano y, cuando apenas iniciaba el partido, Alejo Sarco (1′) abrió la cuenta tras un grosero error del arquero Ebenezer Harcourt.
El segundo no tardó en llegar y fue obra de Maher Carrizo (22′), quien convirtió de tiro libre con un remate donde el guardameta nigeriano volvió a quedar en evidencia, ya que el atacante argentino disparó a su propio palo.
Ya en la segunda mitad, los encargados de sentenciar el 4-0 definitivo fueron el mismo Carrizo (53′), que firmó su doblete personal, y Mateo Silvetti (66′), quien anotó apenas tres minutos después de ingresar al campo.
Con la goleada consumada, Argentina se instala en los cuartos de final del Mundial Sub 20, donde deberá enfrentarse a México, equipo que eliminó a Chile. El partido se disputará el sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional.
