Con Chile ya fuera de competencia, este miércoles continuaron los partidos de octavos de final del Mundial Sub 20.

En el encuentro disputado en el Estadio Nacional, Argentina goleó 4-0 a Nigeria para meterse en la ronda de los ocho mejores, donde podría vengar a La Roja.

Los trasandinos no tuvieron piedad con el conjunto africano y, cuando apenas iniciaba el partido, Alejo Sarco (1′) abrió la cuenta tras un grosero error del arquero Ebenezer Harcourt.

¡GOOOL DE ARGENTINA AL MINUTO!



El goleador de la Albiceleste, Alejo Sarco, puso el 1-0 ante Nigeria en el comienzo del partido.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/8k8PZSUe4d — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 8, 2025

El segundo no tardó en llegar y fue obra de Maher Carrizo (22′), quien convirtió de tiro libre con un remate donde el guardameta nigeriano volvió a quedar en evidencia, ya que el atacante argentino disparó a su propio palo.

¡QUÉ GOLAZO DE ARGENTINA!



De tiro libre, Maher Carrizo convirtió el 2-0 ante Nigeria.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/BpUALh7vHN — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 8, 2025

Ya en la segunda mitad, los encargados de sentenciar el 4-0 definitivo fueron el mismo Carrizo (53′), que firmó su doblete personal, y Mateo Silvetti (66′), quien anotó apenas tres minutos después de ingresar al campo.

¡LLEGÓ EL CUARTO GOL DE ARGENTINA!



Gianluca Prestianni asistió a Mateo Silvetti para el 4-0 ante Nigeria.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/5FZKzGxI9u — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 8, 2025

Con la goleada consumada, Argentina se instala en los cuartos de final del Mundial Sub 20, donde deberá enfrentarse a México, equipo que eliminó a Chile. El partido se disputará el sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional.