Durante la jornada de este martes comenzaron a disputarse los octavos de final del Mundial Sub 20 y, en la previa del partido de La Roja ante México en Valparaíso, España se convirtió en la primera selección clasificada a los cuartos de final.

La “Furia Roja” se midió con Ucrania en el estadio Elías Figueroa Brander y venció por la cuenta mínima, en un duelo dominado de principio a fin por el conjunto español.

La apertura de la cuenta llegó a través de una de sus figuras, Pablo García, extremo del Real Betis, quien a los 24 minutos aprovechó un balón flotado dentro del área y remató con la pelota en el aire para dejar sin opciones al arquero ucraniano.

En los minutos finales, pese a que Ucrania presionó con mayor intensidad, los españoles supieron defenderse de la mejor forma que saben hacerlo: manteniendo la posesión y haciendo rotar el balón por todo el campo.

¡GOOL DE ESPAÑA!



Pablo García definió con sutileza tras una jugada preparada desde el tiro de esquina.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/biaE9VIpJ5 — DSPORTS (@DSports) October 7, 2025

Con este triunfo, España se convierte en la primera selección en avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20, donde espera rival del cruce entre Colombia y Sudáfrica.