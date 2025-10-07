VIDEO. La joya del Betis de Pellegrini mete a España en los cuartos de final del Mundial Sub 20
Pablo García volvió a convertir y se alza como una de los figuras del torneo.
Durante la jornada de este martes comenzaron a disputarse los octavos de final del Mundial Sub 20 y, en la previa del partido de La Roja ante México en Valparaíso, España se convirtió en la primera selección clasificada a los cuartos de final.
La “Furia Roja” se midió con Ucrania en el estadio Elías Figueroa Brander y venció por la cuenta mínima, en un duelo dominado de principio a fin por el conjunto español.
La apertura de la cuenta llegó a través de una de sus figuras, Pablo García, extremo del Real Betis, quien a los 24 minutos aprovechó un balón flotado dentro del área y remató con la pelota en el aire para dejar sin opciones al arquero ucraniano.
En los minutos finales, pese a que Ucrania presionó con mayor intensidad, los españoles supieron defenderse de la mejor forma que saben hacerlo: manteniendo la posesión y haciendo rotar el balón por todo el campo.
Con este triunfo, España se convierte en la primera selección en avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20, donde espera rival del cruce entre Colombia y Sudáfrica.
