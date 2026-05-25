“Hay propuestas bastante contundentes”: ministro Arrau promete presentar agenda de seguridad en sesión en el Senado

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezó esta mañana junto al Presidente José Antonio Kast el comité de Seguridad, el primero desde que el republicano asumió la cartera tras la salida de Trinidad Steinert.

En la instancia, realizada en el Palacio de La Moneda, también participaron el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado; el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el ministro de Justicia y DD.HH, Fernando Rabat.

Tras la reunión, Arrau ofreció un punto de prensa en el que fue consultado sobre la existencia de un plan de seguridad, en medio de las críticas de la oposición respecto de la supuesta ausencia de una agenda en la materia.

“Paquete legislativo muy robusto”

Al respecto, el ministro afirmó que es “indudable que el Presidente José Antonio Kast tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundentes ”.

Luego, señaló que cuando asista al Congreso –tras ser citado por el Senado para el próximo martes 2 de junio– va a “comunicar y mostrar cada una de esas propuestas que tienen un pilar legislativo muy importante que daremos a conocer en los próximos días con un paquete legislativo muy robusto”.