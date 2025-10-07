Los octavos de final fueron demasiado premio: México aplasta a Chile y lo despacha merecidamente de su Mundial Sub 20

Este martes se consumó la eliminación de la selección chilena en los octavos de final del Mundial Sub 20 ante un muy superior elenco de México en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Desde un comienzo, el encuentro fue incómodo para los de Nicolás Córdova, sobrepasados en velocidad por los extremos aztecas, además de un mediocampo que siempre tuvo control del partido.

Aun así, La Roja tuvo un período entre los 13 y 18 minutos, donde dispuso de chances a través de un remate de Lautaro Millán y un cabezazo peligroso de Milovan Celis.

Sin embargo, aquel periodo terminó siendo un espejismo, considerando que México retomó el control y su peligrosidad, cuestión que se tradujo en un excelente gol de Tahiel Jiménez a los 20 minutos.

¡MÉXICO SE PUSO EN VENTAJA!



Chile perdió las marcas en el fondo y Jiménez sacó un buen remate de zurda para poner el 1-0. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/npRqxEgnP0 — DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 7, 2025

Con el manejo del balón y el dominio del marcador, Chile terminó corriendo tras de la pelota, impotente, en el cierre del lapso inicial.

La Roja tuvo un segundo aire en el inicio del complemento, incluyendo una fallida petición de penal y un mano a mano de Juan Francisco Rossel que dilapidó con un mal globito al minuto 58.

Sin embargo, una vez que México volvió a hacer pie en la cancha y moverse nuevamente de manera vertical, Iker Fimbres puso el 2-0 con un gran remate a los 66 minutos.

¡GOLAZO DE MÉXICO!



Fimbres estiró la ventaja sobre Chile con este gran remate de media distancia: 2-0 en Valparaíso. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/fpAKJX816B — DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 8, 2025

Ya con ello, el partido terminó como expresión de lucha, con Chile quedando ya totalmente a merced de los suplentes de México, que ingresaron de gran forma.

El ícono al respecto fue Hugo Camberos, que ingresó a los 78 minutos y se despachó con un doblete a los 80 y 86 minutos para la goleada de los norteamericanos.

¡GOLEADA EN VALPARAÍSO!



Mella respondió bien en primera instancia, pero Camberos no perdonó debajo del arco y anotó 3-0 para México sobre Chile. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/RrYwXCvCjM — DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 8, 2025

¡LLEGÓ EL CUARTO DE MÉXICO!



El combinado azteca apretó nuevamente el acelerador y Camberos puso el 4-0 sobre Chile. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/ZsWMAgDS3e — DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 8, 2025

Con el partido sentenciado, Juan Francisco Rossel acabó con su mala racha personal y anotó el tanto del honor a los 88 minutos, tanto que apenas maquilla una eliminación inapelable de La Roja del Mundial Sub 20.

¡DESCONTÓ CHILE!



Rossel cruzó el remate contra el vertical izquierdo y anotó el 1-4 ante México #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/Wil9WGXjB0 — DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 8, 2025

En tanto, México ahora aguarda en cuartos de final por el ganador del cruce entre Argentina y Nigeria este miércoles.