Alexis Sánchez no continuará jugando en Europa y definirá su futuro en Chile: maneja sondeos de cuatro ligas / NurPhoto

A diferencia de una temporada 2024/2025 donde no tuvo mayor acción en Udinese, Alexis Sánchez reverdeció laureles defendiendo la camiseta del Sevilla.

Con cuatro goles en 30 partidos disputados, el “Niño Maravilla” seguir vigente en una campaña donde ayudó a que los del Nervión se mantuvieran en Primera División.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, a sus 37 años, todo indica que Alexis Sánchez no seguirá compitiendo en Europa.

Eso sí, el goleador histórico de la selección chilena ya maneja propuestas, concretamente desde cuatro ligas.

Equipos de la MLS de Estados Unidos, además de Brasil, Argentina y Chile, ya han sondeado la opción de sumar al artillero nacional: la del Brasileirao sería la más interesante económicamente para el tocopillano, mientras que River Plate y otro club estarían tentándolo desde el otro lado de la cordillera.

Con el cierre de temporada en España, Alexis Sánchez analizará en Chile las opciones para su futuro.

Todo pues tiene que venir al país a revisar las obras del viñedo Alma Soul donde comenzará a producir vinos de alta gama luego de años de proceso de cultivo.

¿Regresará al fútbol chileno, donde la U de Chile ya ha expresado su interés por repatriarlo, o buscará otra chance en el extranjero? Todo se deberá resolver en los próximos meses.