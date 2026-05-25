La condición que fijó Pellegrini para dirigir a la selección chilena y no se cumplió: se diluye el sueño de La Roja

Manuel Pellegrini cerró otra temporada memorable al mando del Real Betis. El equipo del técnico chileno venció este sábado por 2-1 a Levante y finalizó su campaña en La Liga de España en un histórico quinto puesto, que le dio su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League.

Con la temporada ya concluida, el nombre del “Ingeniero” volvió a instalarse en la órbita de la selección chilena, que sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Aunque tiene contrato vigente con el conjunto verdiblanco hasta junio de 2027, el propio técnico de 72 años ha reiterado en varias oportunidades su deseo de dirigir a La Roja. Sin embargo, en el escenario actual, esa opción parece cada vez más compleja.

La condición que no se cumplió y aleja a Pellegrini de La Roja

En noviembre del año pasado, ADN Deportes informó que el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, sostuvo una reunión con el entrenador en la antesala de la participación de Chile en el Mundial de Qatar Sub 17.

En ese encuentro, hubo una conversación entre ambos y el técnico dejó clara su postura: mientras la actual dirigencia del fútbol chileno se mantenga al mando de la ANFP, no asumirá la banca de La Roja.

Sin embargo, ahora se conocieron nuevos antecedentes de dicha reunión. Según información de ADN Deportes, Pellegrini evaluó seriamente la opción de asumir la banca de la selección chilena, condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos que, en ese momento, eran considerados posibles.

Entre esas condiciones, se encontraba que la presidencia de la Federación de Fútbol de Chile estuviera en manos de una figura que le generara confianza. Para Manuel Pellegrini, uno de esos nombres era Juan Tagle, expresidente de Cruzados.

No obstante, el extimonel de Universidad Católica no resultó electo en abril pasado para integrar uno de los cuatro cupos del Consejo de la Federación. Su postulación estaba limitada exclusivamente a ese cargo, por lo que también quedó fuera de otras instancias, como la comisión que abordará los alcances de la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

En ese contexto, el deseo de ver a Pellegrini en La Roja se ha ido diluyendo de manera importante y podría terminar de caerse definitivamente si la presidencia del fútbol chileno queda en manos de Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP y mano derecha de Pablo Milad.