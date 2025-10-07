Cuartos de final del Mundial Sub 20: así está quedando armada la fiesta de los ocho mejores

Así están quedando los 4tos de final del Mundial Sub 20

Tras una sola jornada de descanso, este martes en Valparaíso se comenzaron a jugar las llaves de 8vos de final, las que darán ocho pasajes para los cuartos de final del Mundial Sub 20.

En ello, España se consolidó como el primer clasificado. Los ‘hispanos’ vencieron a Ucrania en Valparaíso, para darle paso a la siguiente llave: Chile se ve las caras ante México.

La acción continuará este miércoles con cuatro partidos más: Argentina ante Nigeria, Colombia frente a Sudáfrica, Paraguay contra Noruega y Japón que desafía a Francia.

Finalmente, el jueves se disputarán las últimas dos llaves: Estados Unidos choca ante Italia, mientras que Marruecos y Corea del Sur determinarán al último clasificado para los 4tos de final del Mundial Sub 20.

Recuerda que toda la acción del Mundial Sub 20 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Así están los cuartos de final del Mundial Sub 20

Chile/México vs. Argentina/Nigeria

Argentina/Nigeria España vs. Colombia/Sudáfrica

Colombia/Sudáfrica Estados Unidos/Italia vs. Marruecos/Corea del Sur

Marruecos/Corea del Sur Paraguay/Noruega vs. Japón/Francia