Tras dos temblores en la región Metropolitana: autoridades monitorean actividad del volcán San José

Las autoridades mantienen el monitoreo del volcán San José, luego de que durante la madrugada de este miércoles se registraran dos sismos en sus inmediaciones, en la región Metropolitana.

De acuerdo con la información entregada por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, OVDAS, del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, el macizo mantiene su alerta técnica en nivel Verde, es decir, dentro de un escenario considerado estable.

Qué significan los sismos detectados cerca del volcán San José

Según el último Reporte Especial de Actividad Volcánica, las estaciones de monitoreo instaladas en torno al volcán registraron dos movimientos durante la mañana de este miércoles 6 de mayo.

El primero ocurrió a las 05:15 horas y tuvo una magnitud local de 3,1. Su epicentro se ubicó en la latitud 33,791°S y longitud 70,038°O, con una profundidad de 17,6 kilómetros.

Un minuto después, a las 05:16 horas, se registró un segundo evento, esta vez con magnitud local 3,4. En ese caso, la localización fue establecida en latitud 33,803°S y longitud 70,000°O, con una profundidad de 15,2 kilómetros.

El reporte precisó que ambos eventos corresponden a “sismos asociados al fracturamiento de roca (Volcano-Tectónico)”, una clasificación utilizada para movimientos vinculados a procesos internos en zonas volcánicas.

Pese a estos registros, el organismo informó que el volcán San José se mantiene con “alerta técnica en nivel Verde”, condición que implica vigilancia, pero no necesariamente una emergencia eruptiva en desarrollo.

De todas formas, Sernageomin continuará con la vigilancia permanente del macizo. Además, la Dirección Regional de Senapred mantendrá las coordinaciones con el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

El objetivo de estas acciones es alertar oportunamente y coordinar una respuesta adecuada ante eventuales cambios en la condición volcánica, especialmente considerando la cercanía del macizo con zonas cordilleranas de la región Metropolitana.