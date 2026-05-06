Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy miércoles 6 de mayo en Santiago

Las fiscalizaciones en las calles de la región Metropolitana continuarán durante este miércoles 6 de mayo, por la restricción vehicular 2026.

La medida busca disminuir la contaminación ambiental en la capital, y se enmarca en el plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente.

La restricción vehicular se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto, y rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos.

¿Qué vehículos no pueden circular hoy miércoles de mayo en Santiago?

Quienes no cumplan la normativa enfrentan sanciones económicas que van entre 1 y 1,5 UTM (entre $70.000 y $90.000 para el infractor).

Así las cosas, los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy miércoles 6 de mayo son:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 2 y 3 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7 .

. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 4, 5, 6 y 7 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 2 y 3 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7 .

. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7.