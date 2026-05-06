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Lluvia en Santiago hoy miércoles: ¿Qué comunas recibirán más agua y a qué hora termina?

Santiago enfrenta un día marcado por los efectos de un sistema frontal y la posibilidad de tormentas eléctricas.

Javier Méndez

Lluvia en Santiago hoy miércoles: ¿Qué comunas recibirán más agua y a qué hora termina?

Lluvia en Santiago hoy miércoles: ¿Qué comunas recibirán más agua y a qué hora termina? / Hans Scott

Según adelantó el pronóstico del tiempo para Chile, este miércoles 6 de mayo vuelve la lluvia a Santiago debido a un sistema frontal que ya ha dejado precipitaciones abundantes en varias regiones sureñas.

En uno de sus reportes más recientes, el sitio Meteored señaló que algunos lugares del sur y centro podrían sumar de 50 a 70 milímetros de agua en 24 horas.

Gianfranco Marcone, meteorólogo de Canal 13, aseguró que el centro de Santiago recibiría entre 10 y 18 mm totales. En tanto, otras versiones hablan de una cifra mucho mayor.

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El experto precisó las comunas “más afectadas” donde caerá más agua debido al sistema frontal.

“A lo más, podrían caer entre 20 y 25 milímetros, pero en zonas como la comuna de La Florida, Puente Alto o Pirque, donde podrían tener las mayores cantidades”, aseguró.

Las primeras gotas se deberían sentir desde la tarde de este miércoles, ‘después de almuerzo’ y extenderse hasta la madrugada del jueves 7 de mayo.

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