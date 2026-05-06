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Operativo en Temucuicui termina con cinco detenidos por robos, ataques incendiarios y drogas

Carabineros ingresó a Temucuicui por orden judicial y detuvo a cinco personas.

Juan Castillo

Matías Gallegos

Operativo en Temucuicui termina con cinco detenidos por robos, ataques incendiarios y drogas

Un operativo desarrollado por Carabineros en coordinación con el Ministerio Público, terminó con cinco personas detenidas en Temucuicui, en la región de La Araucanía, tras diligencias asociadas a investigaciones por robos de vehículos, ataques incendiarios y disparos injustificados.

Según los antecedentes entregados por las autoridades, tres de los imputados fueron aprehendidos por su presunta participación en delitos de robo de vehículos motorizados, atentados incendiarios y disparos en la vía pública.

Además, otros dos sujetos fueron detenidos en flagrancia por infracción a la Ley de Drogas.

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El procedimiento se realizó luego de una orden de entrada y registro autorizada por el tribunal competente. Las diligencias se concentraron en tres domicilios y forman parte de una investigación que se mantiene en desarrollo desde agosto de 2025.

El general Cristian Mansilla Varas, jefe de la Zona COP e Intervención Sur, explicó que el despliegue respondió a una instrucción judicial y a una planificación previa. “Realizamos un procedimiento legal que obedece a una orden del Ministerio Público”, señaló durante la vocería.

Además, el oficial detalló que el operativo permitió reunir antecedentes relevantes para la causa. “Logramos ingresar hoy día a la comunidad de Temucuicui, donde se realizaron diferentes diligencias, logrando levantar diferentes tipos de evidencias de interés criminalístico”, indicó.

Mansilla también recalcó que el procedimiento terminó sin personas lesionadas. “El desarrollo de la diligencia permitió realizar el procedimiento completo sin que resultaran carabineros o civiles lesionados”, afirmó.

Por su parte, el fiscal jefe de Collipulli, Carlos Bustos, precisó que hubo cinco detenidos. “Tres por órdenes de detención respecto a una investigación que se venía llevando a cabo desde agosto del 2025”, explicó.

El persecutor agregó que los delitos investigados fueron calificados como robo de vehículo motorizado, atentado incendiario en la Ruta 5 Sur y disparos injustificados en la vía pública. Los otros dos aprehendidos quedaron vinculados a una infracción flagrante a la Ley 20.000.

Todos los imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli, tribunal que deberá realizar el control de detención y resolver eventuales formalizaciones.

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