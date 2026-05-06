;

Conductor ebrio choca patrulla de Carabineros en Bellavista y desata persecución hasta Renca: terminó detenido

El vehículo policial fue impactado mientras realizaba labores de fiscalización. El conductor fue detenido junto a su acompañante.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Conductor ebrio choca patrulla de Carabineros en Bellavista y desata persecución hasta Renca: terminó detenido

Conductor ebrio choca patrulla de Carabineros en Bellavista y desata persecución hasta Renca: terminó detenido

00:39

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la madrugada de este miércoles, una persecución policial se desplegó entre las comunas de Recoleta y Renca, región Metropolitana, que terminó con dos hombres detenidos.

Según información preliminar, el hecho se originó cuando un vehículo colisionó contra una patrulla de Carabineros que realizaba labores de fiscalización en el sector de Pío Nono con Santa Filomena, en el barrio Bellavista.

Revisa también

ADN

Tras el impacto, el automóvil se dio a la fuga, dando inicio a un seguimiento por parte de personal uniformado. La persecución se extendió por distintas calles de la capital hasta finalizar en la intersección de Marcoleta con Roble, en Renca.

Conductor manejaba ebrio

Como resultado del operativo, dos hombres fueron detenidos, entre ellos el conductor del vehículo, quien, según se confirmó, manejaba en estado de ebriedad.

Las circunstancias exactas del choque inicial y las eventuales responsabilidades adicionales de los ocupantes serán materia de investigación, mientras las autoridades continúan recabando antecedentes sobre lo ocurrido.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad