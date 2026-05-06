Conductor ebrio choca patrulla de Carabineros en Bellavista y desata persecución hasta Renca: terminó detenido
El vehículo policial fue impactado mientras realizaba labores de fiscalización. El conductor fue detenido junto a su acompañante.
Conductor ebrio choca patrulla de Carabineros en Bellavista y desata persecución hasta Renca: terminó detenido
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Durante la madrugada de este miércoles, una persecución policial se desplegó entre las comunas de Recoleta y Renca, región Metropolitana, que terminó con dos hombres detenidos.
Según información preliminar, el hecho se originó cuando un vehículo colisionó contra una patrulla de Carabineros que realizaba labores de fiscalización en el sector de Pío Nono con Santa Filomena, en el barrio Bellavista.
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Tras el impacto, el automóvil se dio a la fuga, dando inicio a un seguimiento por parte de personal uniformado. La persecución se extendió por distintas calles de la capital hasta finalizar en la intersección de Marcoleta con Roble, en Renca.
Conductor manejaba ebrio
Como resultado del operativo, dos hombres fueron detenidos, entre ellos el conductor del vehículo, quien, según se confirmó, manejaba en estado de ebriedad.
Las circunstancias exactas del choque inicial y las eventuales responsabilidades adicionales de los ocupantes serán materia de investigación, mientras las autoridades continúan recabando antecedentes sobre lo ocurrido.
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