VIDEO. Los Tenores conversaron con Leonardo “Pollo” Véliz sobre la negativa actualidad del fútbol chileno

En el programa de este jueves, nuestros panelistas comentaron la participación de La Roja en el Mundial Sub 20, el presente de Colo Colo y la Universidad de Chile y mucho más.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este jueves 2 de octubre, nuestros panelistas estuvieron en un programa especial desde el Hard Rock Café de Providencia, donde conversaron con Leonardo Véliz, exjugador y entrenador chileno sobre el presente del fútbol nacional.

Cristian Arcos, Leonardo Burgueño, Rodrigo Hernández y Víctor Cruces comentaron la complicada situación de La Roja en el Mundial Sub 20, las lesiones de Emiliano Ramos y Matías Pérez y la actualidad de los otros grupos del torneo.

Además, repasaron el presente de la Universidad de Chile, donde supieron de los sondeos que maneja Gustavo Álvarez para dejar el club y, en cuanto a Colo Colo, conocieron el lateral que está mirando Blanco y Negro para 2026.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 2 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

