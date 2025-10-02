Este jueves, el Real Betis de Manuel Pellegrini consiguió su primera victoria en la Europa League 2025-26. En condición de visita, el elenco español se impuso por 2-0 sobre Ludogorets, en el estadio Huvepharma Arena de Bulgaria.

El equipo que dirige el técnico chileno abrió la cuenta por medio de un golazo de Giovani Lo Celso, al minuto 30. El volante argentino aprovechó los espacios y sacó un tremendo remate de zurda que se clavó en el segundo palo.

El segundo tanto para los béticos llegó gracias a un autogol de Son Hidalgo, a los 52′. Tras un centro desde la derecha, Junior Firpo no le pudo dar bien al balón, pero tuvo la suerte de que la pelota rebotó en el defensa rival y entró al arco.

Con este triunfo, el Real Betis ya tiene 4 puntos y empieza a acercarse a los primeros puestos, todo considerado que recién van dos fechas disputadas.

En la próxima jornada de Europa League, el elenco de Pellegrini viajará a Bélgica para enfrentar al Genk.