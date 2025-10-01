Uno de los problemas que ha tenido Colo Colo en 2025 han sido sus laterales, donde ni Mauricio Isla ni Erick Weimberg han convencido. Por ello, desde Blanco y Negro ya estarían pensando en reforzar aquella zona del campo para la próxima temporada.

Según información de ADN Deportes, el “Cacique” estaría observando a Jorge Espejo, defensor perteneciente a Cobreloa que actualmente se encuentra cedido en Audax Italiano, club en el que ha tenido una gran campaña.

Para conocer más sobre su estado contractual, este medio conversó con Mauricio Pozo, director deportivo de los “loínos”, quien entregó detalles de su vínculo con la institución de Calama.

“Jorge todavía pertenece a Cobreloa. Si bien Audax aún tiene la opción de compra para que se pueda quedar, la cláusula tiene un piso”, explicó el dirigente sobre el lateral, que esta campaña suma 3 goles y 2 asistencias.

Sabiendo esto, parece difícil que Colo Colo pueda meterse entre los itálicos, aunque el mismo Pozo comentó: “Audax tiene la prioridad, pero si no se hace efectiva, estamos abiertos a escuchar otras opciones”.

“Jorge es un gran jugador. Se le dio la oportunidad de salir a préstamo y Audax lo recibió de buena forma. La campaña, tanto en lo colectivo como en lo individual, ha trascendido de gran manera”, sentenció el director deportivo.