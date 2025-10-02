La selección de Cuba hizo historia este miércoles en el Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, luego de igualar 2-2 ante Italia en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso por la segunda fecha del Grupo D.

¿Por qué es tan importante este resultado para los cubanos? Porque es el primer punto que logran en este tipo de torneos, algo que quedó reflejado en las imágenes posteriores al partido: jugadores caribeños tendidos en el césped y algunos rompiendo en llanto.

Uno de ellos fue el capitán Karel Pérez, quien habló con la transmisión oficial y abordó la magnitud del histórico empate para Cuba. “Eran lágrimas de emoción, de felicidad. Porque conseguir hoy empatar con Italia, que es una de las mejores selecciones del mundo, como todo el mundo sabe, me hace muy feliz”, declaró.

“El equipo está ahora más motivado que nunca para el partido contra Australia en Santiago. Solo queda concentrarse, desviar la atención de Italia hacia Australia y ponerse en marcha. Hoy hemos demostrado que en Cuba sabemos jugar al fútbol con cualquier equipo del mundo, y eso me hace sentir muy orgulloso”, agregó.

Por último, Pérez aseguró que el Mundial Sub 20 asoma como una gran posibilidad para mostrarse al mundo. “Todos sabemos que esta es una gran oportunidad que, si se aprovecha de la manera correcta, puede cambiar radicalmente la vida de cada uno”, sentenció.