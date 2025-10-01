;

Dos menos para Nicolás Córdova: confirman las lesiones de Matías Pérez y Emiliano Ramos en La Roja Sub 20

Los dos futbolistas salieron lesionados ante Japón sufriendo las mismas lesiones.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Le llueve sobre mojado a La Roja en el Mundial Sub 20, que en la derrota ante Japón del martes sufrió dos lesiones que complicaron el desarrollo del juego y lo que resta de torneo.

Primero fue Emiliano Ramos quien tuvo que abandonar la cancha en el primer tiempo y, en el complemento, Matías Pérez también sintió molestias que le impidieron continuar.

Durante la jornada de este miércoles, ambos jugadores se realizaron exámenes para comprobar la gravedad de sus afecciones y el resultado fue el peor posible.

A través de un parte médico publicado por la propia Federación de Fútbol de Chile, se confirmó que tanto Ramos como Pérez sufrieron un desgarro en el bíceps femoral, cuyo plazo de recuperación supera la duración del Mundial Sub 20, por lo que están descartados para lo que resta de la competencia.

¿La Roja puede reemplazar a estos jugadores lesionados?

Según los estatutos de la FIFA para esta competencia, en caso de lesiones que superen el tiempo del torneo, solo los arqueros pueden ser reemplazados. Por lo tanto, Nicolás Córdova se verá obligado a disputar el resto del campeonato con dos jugadores menos en su plantel.

