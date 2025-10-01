;

Experiencia en Champions League: La Roja ya tiene árbitro para el crucial duelo ante Egipto en el Mundial Sub 20

Antes de volar a Chile, el juez dirigió un Liverpool versus Atlético de Madrid en Anfield.

La Roja definirá su continuidad en el Mundial Sub 20, del cual es anfitriona, en el último partido de la fase de grupos ante Egipto.

Este viernes 3 de octubre, a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, saltará a la cancha con la obligación de no perder, ya que cualquier otro resultado le asegurará la clasificación a los octavos de final.

Para este crucial choque ante los africanos ya se designó al árbitro encargado de impartir justicia, y se optó por un juez con experiencia en la Champions League.

Se trata del italiano Maurizio Mariani, quien estará acompañado por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes; mientras que los españoles José María Sánchez e Íñigo López serán los encargados de apoyar desde fuera de la cancha.

Será el segundo partido que dirija Mariani en este Mundial Sub 20, tras haber arbitrado el empate 2-2 entre Brasil y México.

