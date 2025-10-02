“Estuve en conversaciones con Boca, pero me incliné por venir a Colo Colo... Aníbal Mosa me entusiasmó”

El delantero de Colo Colo, Javier Correa, reveló detalles sobre cómo se gestó su fichaje en el “Cacique” a mediados de la temporada 2024 y aseguró que descartó un interés de Boca Juniors para llegar al Estadio Monumental.

“Cuando me vine acá estuvimos en conversaciones con Boca, pero no, me decliné por este lado”, contó el atacante argentino en el programa A Veces Hablamos de Fútbol de PicadoTV Chile.

En esa línea, sostuvo que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fue clave para arribar a los albos. “Él me entusiasmó. Terminó el torneo argentino y fue el primero que me habló, me contó lo que tenía planteado, lo que pensaba sobre mí“, afirmó.

“Es raro que te llame un presidente, porque siempre lo hace el técnico o un representante. Me cerró por todos lados. Lo arreglamos en dos días”, agregó Correa.

Además, el jugador de 32 años destacó la grandeza de Colo Colo. “Si te dicen otro tipo de equipo, uno piensa, pero te llama Colo Colo, que estaba jugando Copa Libertadores, y tenía la responsabilidad de ser un emblema del equipo. Compartir vestuario con Arturo (Vidal), pelear cosas importantes. Yo había sido campeón, pero quieres volver a serlo y acá tienes muchas posibilidades”, declaró.

“Sabes que estás en el club más importante. En el arranque del torneo no le hacía un gol ni al arcoíris y no me iban a aplaudir, es normal. Después entra la pelota y te empieza a cambiar el color de ojos, de pelo, te ves más lindo”, añadió entre risas.

Por último, Javier Correa se sometió a un test de respuestas rápidas y fue claro al responder si jugaría o no en Universidad de Chile. “No”, contestó de manera tajante.