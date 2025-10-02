;

VIDEO. “Los clubes chilenos venden jugadores con fallas de fábrica”: la dura crítica de Leonardo Véliz al fútbol formativo

El “Pollo” también fue lapidario con la participación de La Roja en el Mundial Sub 20. “No le veo mayor avance en este torneo”, aseguró.

Daniel Ramírez

Este jueves, Los Tenores de ADN conversaron con el exfutbolista y extécnico chileno, Leonardo Véliz, quien entregó una mirada crítica a lo que ha mostrado La Roja hasta ahora en el Mundial Sub 20.

“Veo una selección muy plana, sin muchas ideas, sin individualidades, y que se sostiene bajo un cierto criterio táctico, por lo menos eso ha conseguido Nicolás Córdova en dos años. Pero a Chile no le veo mayor avance en este torneo″, partió señalando el “Pollo”.

Según Véliz, al fútbol chileno “le hace falta el jugador creativo, el jugador distinto. En Chile vanagloriamos al King (Arturo Vidal) que es un todoterreno, pero es lo contrario a lo que necesita el fútbol chileno. Hoy día todos tienen futbolistas corajudos y aguerridos, porque es lo más fácil, pero a Chile le ha costado encontrar al talentoso”.

El otrora delantero de Colo Colo y Unión Española también criticó duramente al fútbol formativo en Chile. “Hay muchachos que vienen con una formación insuficiente en los clubes donde pertenecen. A los entrenadores les exigen ganar campeonatos y no formar futbolistas, menos atletas”, sostuvo.

“Los dirigentes, con su política de ‘inversión’, sumado a los representantes, quieren sacar jugadores rápidamente para venderlos, pero venden jugadores con fallas de fábrica. Diego Valencia llegó a Salernitana con una falencia enorme en la parte técnica. También Damián Pizarro en Udinese. Son talentos incompletos”, concluyó Leonardo Véliz.

Leonardo Véliz junto a Los Tenores de ADN

