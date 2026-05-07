Coquimbo Unido vuelve a dar cuenta de Universitario, gana su primer partido de local en Copa Libertadores y sigue soñando con los octavos de final / CRISTIAN SILVA AGENCIA UNO

Este jueves, Coquimbo Unido dio una muestra de carácter como campeón del fútbol chileno tras imponerse en casa ante Universitario por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el Francisco Sánchez Rumoroso, costó que el “pirata” tomara ritmo ante los incaicos, en un encuentro muy batallado desde el comienzo.

La primera chance clara vino a los 26 minutos con un exigente tiro libre de Juan Cornejo, obligando a la estirada del arquero nacional de los peruanos, Miguel Vargas.

Sin embargo, fue Universitario el que se puso en ventaja con un cabezazo blando de Alex Valera que no contó con la reacción rápida de la zaga local y abrió la cuenta al minuto 33.

¡LO GANA EL EQUIPO CREMA! Alex Valera y un cabezazo con suspenso, para el 1-0 de Universitario ante Coquimbo.



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Coquimbo Unido bajó ostensiblemente el nivel, recibiendo el golpe de la desventaja.

Sin embargo, comenzando el segundo lapso, Guido Vadalá metió en carrera a los piratas tras igualar a los 50 minutos.

¡LO EMPATÓ COQUIMBO! Apareció Guido Vadalá en el área y puso el 1-1 contra Universitario.



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El formado en Boca Juniors fue el héroe del día pues, a los 72 minutos, culminó una gran maniobra personal para el 2-1, desatando la locura en el Francisco Sánchez Rumoroso.

¡DOBLETE DE VADALÁ PARA LA REMONTADA! Coquimbo lo dio vuelta y le gana 2-1 a Universitario en la Libertadores.



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El cuadro de Hernán Caputto pudo resistir la ventaja y concretó un 2-1 vital para su futuro en el torneo, llegando a 7 puntos que los dejan igualados en la cima del grupo B con Tolima, pero con la derrota en Colombia como diferencial. Eso sí, le permite al vigente campeón del fútbol chileno mantener chances de clasificarse a los octavos de final.