;

VIDEOS. Coquimbo Unido vuelve a dar cuenta de Universitario, gana su primer partido de local en Copa Libertadores y sigue soñando con los octavos de final

Los “piratas” vinieron de atrás para ganar a los peruanos en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Carlos Madariaga

Coquimbo Unido vuelve a dar cuenta de Universitario, gana su primer partido de local en Copa Libertadores y sigue soñando con los octavos de final

Coquimbo Unido vuelve a dar cuenta de Universitario, gana su primer partido de local en Copa Libertadores y sigue soñando con los octavos de final / CRISTIAN SILVA AGENCIA UNO

Este jueves, Coquimbo Unido dio una muestra de carácter como campeón del fútbol chileno tras imponerse en casa ante Universitario por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el Francisco Sánchez Rumoroso, costó que el “pirata” tomara ritmo ante los incaicos, en un encuentro muy batallado desde el comienzo.

Revisa también:

ADN

La primera chance clara vino a los 26 minutos con un exigente tiro libre de Juan Cornejo, obligando a la estirada del arquero nacional de los peruanos, Miguel Vargas.

Sin embargo, fue Universitario el que se puso en ventaja con un cabezazo blando de Alex Valera que no contó con la reacción rápida de la zaga local y abrió la cuenta al minuto 33.

Coquimbo Unido bajó ostensiblemente el nivel, recibiendo el golpe de la desventaja.

Sin embargo, comenzando el segundo lapso, Guido Vadalá metió en carrera a los piratas tras igualar a los 50 minutos.

El formado en Boca Juniors fue el héroe del día pues, a los 72 minutos, culminó una gran maniobra personal para el 2-1, desatando la locura en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El cuadro de Hernán Caputto pudo resistir la ventaja y concretó un 2-1 vital para su futuro en el torneo, llegando a 7 puntos que los dejan igualados en la cima del grupo B con Tolima, pero con la derrota en Colombia como diferencial. Eso sí, le permite al vigente campeón del fútbol chileno mantener chances de clasificarse a los octavos de final.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad