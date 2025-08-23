;

Cobresal se sacude de la “maldición azul” y vuelve a ganar en el Campeonato Nacional 2025

Carlos Madariaga

En el partido que dio inicio a la jornada sabatina por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, Cobresal volvió a abrazarse.

Luego de haber amargado a la U de Chile en su batalla por dar caza a Coquimbo Unido el pasado 4 de agosto, los de El Salvador habían hilvanado dos derrotas seguidas.

Sin embargo, el cuadro nortino sacó ventaja de una Unión La Calera que hoy terminó completando su sexta fecha seguida sin victorias en el torneo.

Ante poco más de 450 personas en el estadio El Cobre, los albinaranjas se las arreglaron para terminar imponiéndose por 1-0 a los cementeros.

Todo luego del solitario gol, mediante lanzamiento penal, de Jorge Henríquez al minuto 71 del compromiso.

Así las cosas, Cobresal llegó a los 32 puntos, ubicándose en la sexta posición del Campeonato Nacional 2025, mientras que Unión La Calera se estancó en las 23 unidades, pero aún a 9 puntos de la zona de descenso.

