Compitió en tres Juegos Olímpicos de Invierno por Chile y anunció su retiro del alto rendimiento: “No logré mi máximo potencial, pero...” / FABRICE COFFRINI

Henrik Von Appen sorprendió este jueves con una determinación en torno a su futuro, pues anunció, a sus 31 años, el fin de su carrera en el alto rendimiento.

“Me retiro del esquí profesional, la diversión se transformó en entrenamientos, Copas del Mundo, Mundiales, Juegos Olímpicos y el orgullo de representar a tu país”, partió diciendo el deportista invernal en sus redes sociales.

Quien representó a Chile en tres Juegos Olímpicos de Invierno (Sochi 2014, Pyongyang 2018 y Beijing 2022) reconoció que el accidente que lo marginó de sumar una cuarta participación en la máxima cita del deporte condicionó su decisión.

“Tuve tres lesiones fuertes, me tocó recuperarme, volver a armarme, entrenar y competir. Cuando mejor estaba, a solo semanas de los Juegos Olímpicos, todo cambió. Estas lesiones han ido dejando marca en mi cuerpo, disminuyendo mi capacidad atlética y movilidad. Ya hay un punto en que el riesgo en un deporte ya riesgoso es inaceptable”, comentó Henrik Von Appen, valorando igualmente toda su trayectoria deportiva en el esquí.

“Sé que este no era mi máximo potencial, pero estoy tremendamente orgulloso de lo que he logrado. El legado que quiero dejar es que soy chileno y se puede llegar a lo más alto”, concluyó quien este año llegó a ser top 20 en el descenso de una fecha de la Copa del Mundo en Wengen, Suiza, semanas antes del accidente que condicionó su futuro deportivo.