Deportes Iquique da otro paso hacia el descenso tras caer ante Ñublense en casa / Cristian Vivero Boornes

En el último partido de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, Deportes Iquique no pudo sacar provecho de las 7.520 personas que llegaron a alentarlos al Tierra de Campeones y perdió 2-0 ante Ñublense.

El elenco local buscó superar los ripios que los tienen colistas en el fútbol chileno, amparándose en los desbordes de Edson Puch y los intentos ofensivos de Steffan Pino.

Sin embargo, el ímpetu local se vio frenado luego que el VAR determinara la expulsión de César Fuentes a los 32 minutos.

El impacto fue casi inmediato, pues cuatro minutos más tarde, Gonzalo Sosa cabeceó en solitario para el 1-0 de Ñublense.

🔥⚽👹 ¡Los Diablos Rojos se hacen presentes!



Ñublense da el primer golpe en este #MatchdayDomingo y se ponen arriba en el marcador ante Deportes Iquique gracias a este impecable cabezazo de Gonzalo Sosa.



Disfruta los partidos de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a… pic.twitter.com/VEMsCjSZyi — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 24, 2025

Deportes Iquique se derrumbó ante esta circunstancia, sin poder mejorar el nivel ante un Ñublense que supo controlar el juego.

Para mejor, al minuto 56, tras una excelente maniobra colectiva, Gabriel Graciani completó su tercera fecha seguida anotando, ampliando la ventaja sureña.

👏⚽👹 ¡Para enmarcarlo, gente!



Ñublense se lució con esta jugada en el #MatchdayDomingo, y Gabriel Graciani fue el encargado de cerrar esta seguidilla de pases con un toque sutil para vencer a Leandro Requena.



Disfruta los partidos de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete a… pic.twitter.com/r9Zq81ckiI — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 24, 2025

Los nortinos intentaron descontar, pero Nicola Pérez estuvo brillante para contener un disparo de Matías Moya y un cabezazo de Hans Salinas.

Con este resultado, Deportes Iquique completó cuatro fechas seguidas sin ganar, manteniéndose último en la tabla con apenas 11 puntos en 21 fechas. En tanto, Ñublense llegó a las 29 unidades, superando a Colo Colo para llegar a la novena posición de la tabla.