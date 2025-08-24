;

VIDEOS. Deportes Iquique da otro paso hacia el descenso tras caer ante Ñublense en casa

Los “Dragones Celestes” no pudieron recuperarse de la expulsión en el norte y siguen como colistas del Campeonato Nacional 2025.

Carlos Madariaga

Deportes Iquique da otro paso hacia el descenso tras caer ante Ñublense en casa

Deportes Iquique da otro paso hacia el descenso tras caer ante Ñublense en casa / Cristian Vivero Boornes

En el último partido de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, Deportes Iquique no pudo sacar provecho de las 7.520 personas que llegaron a alentarlos al Tierra de Campeones y perdió 2-0 ante Ñublense.

El elenco local buscó superar los ripios que los tienen colistas en el fútbol chileno, amparándose en los desbordes de Edson Puch y los intentos ofensivos de Steffan Pino.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, el ímpetu local se vio frenado luego que el VAR determinara la expulsión de César Fuentes a los 32 minutos.

El impacto fue casi inmediato, pues cuatro minutos más tarde, Gonzalo Sosa cabeceó en solitario para el 1-0 de Ñublense.

Deportes Iquique se derrumbó ante esta circunstancia, sin poder mejorar el nivel ante un Ñublense que supo controlar el juego.

Para mejor, al minuto 56, tras una excelente maniobra colectiva, Gabriel Graciani completó su tercera fecha seguida anotando, ampliando la ventaja sureña.

Los nortinos intentaron descontar, pero Nicola Pérez estuvo brillante para contener un disparo de Matías Moya y un cabezazo de Hans Salinas.

Con este resultado, Deportes Iquique completó cuatro fechas seguidas sin ganar, manteniéndose último en la tabla con apenas 11 puntos en 21 fechas. En tanto, Ñublense llegó a las 29 unidades, superando a Colo Colo para llegar a la novena posición de la tabla.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad