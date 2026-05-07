Temblor remece el norte de Chile: consulta la magnitud y el epicentro del sismo
El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile entregó más detalles del temblor.
En horas de esta tarde del jueves 7 de mayo, un temblor se percibió en el norte del país.
Según detalles del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo tuvo una magnitud de 5,3.
Revisa también:
El epicentro se ubicó a 67 kilómetros al noroeste de San Antonio de los Cobres en Argentina.
El sismo, que tuvo lugar a eso de las 21:29 horas, se percibió en Calama, Socaire y San Pedro de Atacama.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.