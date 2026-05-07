Temblor remece el norte de Chile: consulta la magnitud y el epicentro del sismo

En horas de esta tarde del jueves 7 de mayo, un temblor se percibió en el norte del país.

Según detalles del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo tuvo una magnitud de 5,3.

El epicentro se ubicó a 67 kilómetros al noroeste de San Antonio de los Cobres en Argentina.

El sismo, que tuvo lugar a eso de las 21:29 horas, se percibió en Calama, Socaire y San Pedro de Atacama.