Huachipato se quedó con los tres puntos en La Portada

En el primer partido dominical de la jornada 21, Huachipato fue una amarga visita para Deportes La Serena, que lo derrotó en el Estadio La Portada, acrecentando la crisis ‘papayera’.

Tras un apretado encuentro, fue Rafael Caroca (50′) quien se vistió de héroe para los ‘acereros’, anotando el primero del partido. Cuando este terminaba, Mario Briceño (90′+7) cerró la faena en el norte.

Con la victoria, Huachipato se ilusiona con los puestos de clasificación a torneos internacionales 2026 al quedar en la octava (8°) posición con 31 puntos.

Por su parte, Deportes La Serena no puede escapar de la zona de descenso, y se estancó en la posición 13 con 19 unidades.

En la próxima fecha, los ‘papayeros’ tendrán un duro desafío ante Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, mientras que los ‘acereros’ jugarán un partido de aquellos ante el líder, Coquimbo Unido, en Talcahuano.

El gol Rafael Caroca para Huachipato